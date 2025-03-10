В Киеве не будут эвакуировать автомобили во время воздушной тревоги

Эвакуация авто в Киеве. Фото: КГВА

В Киеве официально запретили эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги. Кроме случаев, когда они препятствуют движению спецтранспорта.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram в понедельник, 10 марта.

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Поручение о прекращении эвакуации авто. Фото: Тимур Ткаченко/Telegram

В Киеве запретили эвакуацию авто во время тревоги

По словам главы КГВА, отныне в столице не будут эвакуировать частные автомобили во время воздушной тревоги. Тимур Ткаченко выдал для этого соответствующее поручение.

"Как анонсировал ранее — дал официальное поручение прекратить временное задержание, то есть эвакуацию, частных авто во время воздушной тревоги. Наконец-то урегулировали этот вопрос не с голоса, а в нормальном порядке", — написал начальник КГВА. А также опубликовал фото этого поручения.

В документе отмечается, что эвакуировать машину во время тревоги могут только в случаях, когда размещение транспортного средства существенно препятствует движению спасательной, специальной коммунальной техники, общественного транспорта, военной техники, машин скорой медицинской помощи.

Цель этого решения — избежать случаев, когда эвакуация транспорта мешает владельцам добраться до укрытий во время тревоги.

Напомним, что недавно в Киеве на станции метро "Дворец Украина" демонтировали мозаику. Это произошло грубо и без надлежащей реставрационной подготовки.

Кроме того, 9 марта, в столице закрывали на вход для пассажиров станции метро "Вырлица", "Бориспольская" и "Красный хутор". Причиной ограничений стало попадание под поезд на станции "Вырлица" пассажира.