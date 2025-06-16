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Главная Киев В Киеве не могут поделить, кто убирает возле захоронений героев

В Киеве не могут поделить, кто убирает возле захоронений героев

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 07:25
В Киеве ликвидировали свалку на Лесном кладбище, которая существовала с 2015 года
Кладбище. Фото: Цензор.НЕТ
Ключові моменти В Киеве 10 лет не могли убрать свалку на кладбище, где похоронены герои

Глава Деснянской районной государственной администрации в городе Киеве Максим Бахматов выступил с резкой критикой состояния благоустройства в окрестностях Лесного кладбища. Он заявил, что даже при наличии столичного бюджета более 100 миллиардов гривен в городе не способны убрать мусор с территории, где похоронены тысячи украинских воинов.

Об этом Максим Бахматов высказался в эфире программы "Киевское время".

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В Киеве 10 лет не могли убрать свалку на кладбище, где похоронены герои

"Есть асфальт, есть ср***ь, есть неубрано, есть отсутствие бордюров. Это все в Киеве, столице, у нас в ХХІ веке", — возмутился Бахматов.

Он отметил, что проблема тянется десятилетиями, и что крайняя улица, которая граничит с кладбищем, где похоронены как обычные жители, так и герои, находится в неприемлемом состоянии.

По его словам, два коммунальных предприятия не могут или не хотят договориться об ответственности за содержание этой территории, и жители сталкиваются с этим беспорядком во время прощания с близкими.

Бахматов также сообщил, что удалось ликвидировать масштабную свалку, которая накапливалась на территории кладбища еще с 2015 года. По его словам, благодаря работе службы благоустройства удалось убрать "мегасвалку" объемом в тысячи кубометров. Он напомнил, что, имея такой мощный бюджет, как у Киева, недопустимо оставлять проблемные участки в состоянии, напоминающем "село без финансирования".

"Давайте признаем, это может быть в не очень зажиточном селе, когда у села нет денег. Например, я сейчас не хочу какого-то унижать, но там хотя бы можно понять. Нет денег — нет нормального благоустройства. У Киева второй бюджет в Украине после военного — 100 миллиардов", — резюмировал председатель РГА.

Напомним, также Максим Бахматов рассказал о ситуации с детсадами и детскими площадками в столице. Оказалось, что большая часть из них заброшена.

Также чиновник назвал объект в Киеве, который медленно выбрасывает очень опасное токсичное вещество в воздух.

Киев скандал мусор кладбище могилы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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