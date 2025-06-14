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Головна Київ Голова РДА попередив про небезпеку від заводу "Радикал" у Києві

Голова РДА попередив про небезпеку від заводу "Радикал" у Києві

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Дата публікації: 14 червня 2025 13:36
Голова РДА назвав завод "Радикал" у Києві ртутною бомбою
Завод "Радикал" у Києві. Фото: Інформатор
Ключові моменти Голова РДА про завод "Радикал" у Києві

Голова Деснянської районної державної адміністрації Максим Бахматов попередив про небезпеку від заводу "Радикал" у Києві. Він порівняв його із "ртутною бомбою", яка повільно вбиває.

Про це Максим Бахматов розповів в ефірі "Київського часу".

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Голова РДА про завод "Радикал" у Києві

Голова Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві Максим Бахматов назвав столичний завод "Радикал" — "ртутною бомбою".

Він зазначив, що у Києві 30 років розтікається 200 тонн ртуті з заводу "Радикал". На думку очільника райдержадміністрації, це "повільний Чорнобиль".

Бахматов наголосив, що завод біля станції метро "Лісова" — це ртутна бомба, що щодня повільно вбиває киян.

Він розповів, що у ґрунті під заводом 200 тонн чистої ртуті, що сягають глибини близько 150 метрів. А також зауважив, що "усе це випаровується просто під носом у жителів Лівобережжя, особливо влітку".

Очільник РДА нагадав, що завод побудували ще в 1950 роках без захисної чаші для небезпечних відходів. У 2015 році Японія запропонувала $1,1 мільярда допомоги, але досі нічого не реалізували.

Нагадаємо, що нещодавно Бахматов заявив, що наразі будівництво метро на Троєщину не входить до числа пріоритетів через високу вартість проєкту та війну.

Раніше мер Києва Віталій Кличко назвав терміни, коли в столиці з'явиться метро на Виноградар.

Київ завод радіація столиця
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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