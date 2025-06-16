У Києві ліквідували звалище на Лісовому кладовищі, яке існувало з 2015

Кладовище. Фото: Цензор.НЕТ

Очільник Деснянської районної державної адміністрації в місті Києві Максим Бахматов виступив із різкою критикою стану благоустрою на околицях Лісового кладовища. Він заявив, що навіть за наявності столичного бюджету понад 100 мільярдів гривень у місті не спроможні прибрати сміття з території, де поховані тисячі українських воїнів.

Про це Максим Бахматов висловився в ефірі програми "Київський час".

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"Є асфальт, є ср***ь, є неприбрано, є відсутність бордюрів. Це все в Києві, столиці, у нас у ХХІ столітті", — обурився Бахматов.

Він наголосив, що проблема тягнеться десятиліттями, і що крайня вулиця, яка межує з кладовищем, де поховані як звичайні мешканці, так і герої, перебуває в неприйнятному стані.

За його словами, два комунальні підприємства не можуть або не хочуть домовитися про відповідальність за утримання цієї території, і мешканці стикаються з цим безладом під час прощання з близькими.

Бахматов також повідомив, що вдалось ліквідувати масштабне звалище, яке накопичувалося на території кладовища ще з 2015 року. За його словами, завдяки роботі служби благоустрою вдалося прибрати "мегасмітник" об'ємом у тисячі кубометрів. Він нагадав, що, маючи такий потужний бюджет, як у Києва, неприпустимо залишати проблемні ділянки в стані, що нагадує "село без фінансування".

"Давайте визнаємо, це може бути в не дуже заможному селі, коли в села немає грошей. Наприклад, я зараз не хочу якогось принижувати, але там хоча б можна зрозуміти. Нема грошей – нема нормального благоустрою. У Києва другий бюджет в Україні після військового – 100 мільярдів", — резюмував голова РДА.

Нагадаємо, також Максим Бахматов розповів про ситуацію з дитсадками та дитмайданчиками у столиці. Виявилось, що велика частина з них занедбана.

Також посадовець назвав об'єкт у Києві, який повільно викидає дуже небезпечну токсичну речовину у повітря.