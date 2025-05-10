В Киеве 10 мая 2025 года ограничат работу одной из станций метро

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 10 мая, в Киеве не будет работать на вход и выход для пассажиров станция метро "Майдан Независимости". Причинами временных изменений является пребывание в столице иностранных делегаций, проведение торжественных и памятных мероприятий.

Об этом в пятницу, 9 мая, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

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Изменения будут действовать с 05:38 до 12:00. Посадочный узел "Майдан Независимости" — "Крещатик" будет работать в обычном режиме. В случае объявления воздушной тревоги станция "'Майдан Независимости" будет выполнять функцию укрытия.

Пассажиров призывают учитывать изменения и заблаговременно планировать маршруты. Кроме того, в течение дня могут ограничить движение по отдельным центральным улицам.

Напомним, для столичного метро планируют закупить лампы и кабели общей стоимостью 6,5 миллиона гривен. Соответствующие тендеры разместили на платформе государственных закупок Prozorro.

Также мы сообщали, что в метро Киева могут появиться новые 219 стульев и 371 офисное кресло. На закупку этой мебели готовы потратить 1,39 миллиона гривен.