У Києві 10 травня 2025 року обмежать роботу однієї зі станцій метро

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 10 травня, у Києві не працюватиме на вхід і вихід для пасажирів станція метро "Майдан Незалежності". Причинами тимчасових змін є перебування у столиці іноземних делегацій, проведення урочистих і пам'ятних заходів.

Про це в п'ятницю, 9 травня, повідомили у КП "Київський метрополітен".

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Зміни діятимуть від 05:38 до 12:00. Посадковий вузол "Майдан Незалежності" — "Хрещатик" працюватиме у звичайному режимі. У разі оголошення повітряної тривоги станція "'Майдан Незалежності" виконуватиме функцію укриття.

Пасажирів закликають враховувати зміни та завчасно планувати маршрути. Крім того, упродовж дня можуть обмежити рух окремими центральними вулицями.

Нагадаємо, для столичного метро планують закупити лампи й кабелі загальною вартістю 6,5 мільйона гривень. Відповідні тендери розмістили на платформі державних закупівель Prozorro.

Також ми повідомляли, що в метро Києва можуть з'явитися нові 219 стільців і 371 офісне крісло. На закупівлю цих меблів готові витратити 1,39 мільйона гривень.