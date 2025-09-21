Компенсация за разрушенное жилье в Киеве — почему люди сталкиваются с трудом

Разрушенная многоэтажка в Киеве в результате российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

В Киеве не всегда компенсируют расходы тем, кто самостоятельно починил жилье после российских обстрелов. Кроме того, в столице не хватает рабочих рук, поэтому разрушения до сих пор остаются.

Об этом говорится в программе "Наша справа".

Восстановление поврежденного обстрелами жилья в Киеве

Известно, что некоторые дома город ремонтирует за свой счет с базовыми условиями для жизни, а менее поврежденное жилье — перебрасывают на программу "єВідновлення", где владельцы получают средства на ремонт.

Адвокат Жанна Грушко заявила, что получить средства можно только за зафиксированные разрушения.

"Люди обращаются о получении этой компенсации после того, как плюс-минус восстановили, если это было поврежденное жилье, то они уже сами собственными средствами или соседи собрались им компенсировали, они уже там сделали какой-то ремонт, повставляли окна и потом хотят компенсировать. Этого делать не нужно, поскольку не зафиксируется факт повреждения", — отметила она.

В случае, если дом разрушен полностью, то "єВідновлення" предусматривает жилищный сертификат на покупку. При этом воспользоваться можно только одной программой: государственной или городской.

Сколько поврежденных домов в Киеве

С начала полномасштабного вторжения в столице получили повреждения различной степени более 2 134 многоэтажек, из них 957 — в 2025 году. Восстановление некоторых домов выполняют за счет городского бюджета. Всего в столице восстановлено уже 25 многоэтажек, а до конца года планируют отстроить еще шесть таких объектов.

Однако есть плохие сигналы, что работа может затянуться. Причиной является нехватка рабочих рук.

"Затягиваться оно будет, поскольку они хотят до холодов сделать коробку и законсервировать дом, сделать кровлю, утеплить его, но внутренние работы не успеют ребята, поскольку война, ТЦК забирает рабочих, а подрядчик и власти не могут выбить бронь", — говорит председатель правления ЖСК "Сокол" Татьяна Гладкова.

Кроме этого, есть дома, которые пострадали еще в 2023 году, но работы там даже не начались.

Напомним, для киевлян, у которых жилье стало непригодным в результате обстрелов, ввели новую систему поддержки. В то же время люди сталкиваются с трудностями.

Ранее депутат Киевсовета Алла Шлапак заявила, что количество поврежденных домов в столице не совпадает с информацией, которую предоставляет КГГА.