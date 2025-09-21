Компенсація за зруйноване житло у Києві — чому люди стикаються з труднощами

Зруйнована багатоповерхівка в Києві внаслідок російського обстрілу. Фото: Новини.LIVE

У Києві не завжди компенсують витрати тим, хто самостійно полагодив житло після російських обстрілів. Крім того, у столиці бракує робочих рук, тому руйнування досі залишаються.

Про це йдеться в програмі "Наша справа".

Відбудова пошкодженого обстрілами житла у Києві

Відомо, що деякі будинки місто ремонтує власним коштом з базовими умовами для життя, а менш пошкоджене житло — перекидають на програму "єВідновлення", де власники отримують кошти на ремонт.

Адвокатка Жанна Грушко заявила, що отримати кошти можна лише за зафіксовані руйнування.

"Люди звертаються про отримання цієї компенсації після того, як плюс-мінус відновили, якщо це було пошкоджене житло, то вони вже самі власними коштами або сусіди зібралися їм компенсували, вони вже там зробили якийсь ремонт, повставляли вікна і потім хочуть компенсувати. Цього робити не потрібно, оскільки не зафіксується факт пошкодження", — зазначила вона.

У випадку, якщо будинок зруйнований повністю, то "єВідновлення" передбачає житловий сертифікат на купівлю. Водночас скористатися можна лише однією програмою: державною або міською.

Скільки пошкоджених будинків у Києві

З початку повномасштабного вторгнення у столиці зазнали пошкоджень різного ступеня понад 2 134 багатоповерхівок, з них 957 — у 2025 році. Відбудову деяких будинків виконують коштом міського бюджету. Загалом у столиці відновлено вже 25 багатоповерхівок, а до кінця року планують відбудувати ще шість таких обʼєктів.

Однак є погані сигнали, що робота може затягнутися. Причиною є нестача робочих рук.

"Затягуватися воно буде, оскільки вони хочуть до холодів зробити коробку і законсервувати будинок, зробити покрівлю, утеплити його, але внутрішні роботи не встигнуть хлопці, оскільки війна, ТЦК забирає робітників, а підрядник і влада не можуть вибити бронь", — каже голова правління ЖБК "Сокіл" Тетяна Гладкова.

Крім цього, є будинки, які постраждали ще у 2023 році, але роботи там навіть не почалися.

Нагадаємо, для киян, в яких житло стало непридатним внаслідок обстрілів, запровадили нову систему підтримки. Водночас люди стикаються з труднощами.

Раніше депутатка Київради Алла Шлапак заявила, що кількість пошкоджених будинків у столиці не збігається з інформацією, яку надає КМДА.