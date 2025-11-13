Видео
В Киеве не построили ни одной из 7 обещанных мини-ТЭЦ — глава РГА

В Киеве не построили ни одной из 7 обещанных мини-ТЭЦ — глава РГА

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 00:11
обновлено: 00:11
В Киеве не достроили ни одну из 7 мини-ТЭЦ — что известно
Мини-ТЭЦ. Иллюстративное фото: twitter.com/OlKubrakov

В Киеве до сих пор не построена ни одна из семи запланированных мини-ТЭЦ, которые должны были бы усилить городскую энергосистему в отопительный сезон. Задержка реализации проекта может повлиять на стабильность теплоснабжения в отдельных районах столицы.

Об этом в эфире программы "Київський час" сообщил председатель Оболонской райгосадминистрации Кирилл Фесик.

Читайте также:

Какова ситуация с мини-ТЭЦ в Киеве

По словам главы РГА, концепция предусматривала строительство семи мини-ТЭЦ, из которых до конца года планировали запустить три. Однако пока работы не завершены ни на одном из объектов.

"По состоянию на сегодня ни одна из мини-ТЭЦ не достроена, несколько из них на финальной стадии. На Совете обороны рассматривался этот вопрос и сказали, что до конца года три должны быть", — сказал Фесик.

Он пояснил, что ключевые причины задержки могут заключаться в технологической сложности проекта и острой нехваткой кадров в строительной отрасли.

"Это достаточно технологически непростые проекты, которые строится со вторым уровнем защиты. Это сложный проект, который еще усложнен объективными техническими нюансами. А строительная отрасль имеет в пять раз меньше рабочей силы, чем в 2022 году", — добавил чиновник.

Напомним, ранее нардеп рассказал, как строительство мини-ТЭЦ должно повлиять на теплоснабжение в Киеве.

А также мэр Киева Виталий Кличко сообщил, сколько домов в столице подключены к теплу.

Киев теплосеть ТЭЦ строительство теплоснабжение
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
