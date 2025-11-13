Відео
У Києві не збудували жодної з 7 обіцяних міні-ТЕЦ, — голова РДА

Дата публікації: 13 листопада 2025 00:11
Оновлено: 00:11
У Києві не добудували жодну з 7 міні-ТЕЦ — що відомо
Міні-ТЕЦ. Ілюстративне фото: twitter.com/OlKubrakov

У Києві досі не зведено жодної з семи запланованих міні-ТЕЦ, які мали б підсилити міську енергосистему в опалювальний сезон. Затримка реалізації проєкту може вплинути на стабільність теплопостачання в окремих районах столиці.

Про це в ефірі програми "Київський час" повідомив голова Оболонської райдержадміністрації Кирило Фесик.

Читайте також:

Яка ситуація із міні-ТЕЦ у Києві

За словами очільника РДА, концепція передбачала будівництво семи міні-ТЕЦ, із яких до кінця року планували запустити три. Однак наразі роботи не завершені на жодному з об'єктів.

"Станом на сьогодні жодна з міні-ТЕЦ не добудована, декілька з них на фінальній стадії. На Раді оборони розглядалося це питання і сказали, що до кінця року три мають бути", — сказав Фесик.

Він пояснив, що ключові причини затримки можуть полягати у технологічній складності проєкту та гострою нестачею кадрів у будівельній галузі.

"Це достатньо технологічно непрості проєкти, які будується з другим рівнем захисту. Це складний проєкт, який ще ускладнений об'єктивними технічними нюансами. А будівельна галузь має в п'ять разів менше робочої сили, ніж мала 2022 року", — додав посадовець.

Нагадаємо, раніше нардеп розповів, як будівництво міні-ТЕЦ має вплинути на теплопостачання у Києві.

А також мер Києва Віталій Кличко повідомив, скільки будинків у столиці підключені до тепла.

Київ тепломережа ТЕЦ будівництво теплопостачання
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
