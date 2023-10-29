В Киеве непогода повредила самый большой флаг Украины — его заменят

Самый большой флаг Украины. Фото: depositphotos

Вчера, 28 октября, из-за непогоды в столице был поврежден самый большой флаг Украины. Его заменят сразу после улучшения погодных условий.

Об этом сообщили в КГГА.

Читайте также:

Непогода повредила флаг

"Из-за экстремальных погодных условий порывами ветра был поврежден наибольший флаг Украины — несмотря на то, что накануне его приспустили для сохранения целостности. Крепкое ветроустойчивое полотнище не выдержало бурлившей в столице непогоды. Однако на такие случаи мы и предусмотрели запасные элементы", — сказал зам. главы КГГА Вячеслав Непоп.

Пока поврежденные остатки полотнища с флагштока сняли. А новый флаг Украины повесят над киевскими склонами, как только улучшатся погодные условия.

Отметим, что сооружение флагштока в Киеве крупнейшее в Украине, высота — почти 90 м, вес — 32 тонн. Размер полотнища флага — 16 на 24 м.

Напомним, что вчера, 28 октября, из-за непогоды в Киеве повалены деревья, в некоторых местах было невозможно проехать.

В результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. Еще в одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.