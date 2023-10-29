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У Києві негода пошкодила найбільший прапор України — його замінять

29 жовтня 2023 11:38
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві негода пошкодила найбільший прапор України — його замінять
Найбільший прапор України. Фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Вчора, 28 жовтня, через негоду у столиці був пошкоджений найбільший прапор України. Його замінять відразу після поліпшення погодних умов.

Про це повідомили у КМДА.

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"Через екстремальні погодні умови поривами вітру був пошкоджений найбільший прапор України — попри те, що напередодні його приспустили для збереження цілісності. Міцне вітростійке полотнище не витримало негоди, яка вирує у столиці. Однак на такі випадки ми й передбачили запасні елементи", — сказав заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

Наразі пошкоджені залишки полотнища з флагштока зняли. А новий прапор України повісять над київськими схилами, щойно поліпшаться погодні умови.

Зазначимо, що споруда флагштока у Києві є найбільшою в Україні, висота — майже 90 м, вага — 32 тонн. Розмір полотнища прапора — 16 на 24 м.

Нагадаємо, що вчора, 28 жовтня, через негоду в Києві повалені дерева, в деяких місцях було неможливо проїхати. 

Внаслідок падіння дерев в Подільському та Шевченківському районах Києва загинуло двоє чоловіків. Ще в одному районі столиці відірвало частину металевої конструкції зупинки громадського транспорту та травмувало жінку.

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