В Киеве сорвался флаг с Родины-матери

В Киеве непогода сорвала флаг с Родины-матери — фото, видео
10 декабря 2024 11:59
Коммунальщики убирают флаг Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
В Киеве работники коммунальных служб убирают флаг Украины, который был прикреплен к монументу "Родина-мать". Флаг сорвал сильный порыв ветра.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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В результате непогоды и сильного ветра флаг сорвался с монумента "Родина-мать". В настоящее время коммунальщики устанавливают новый.
Напомним, в Киеве возникли сильные пробки — скорость движения машин у них снизилась до 22 км/ч. Также в Киеве спрогнозировали ухудшение погодных условий.
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