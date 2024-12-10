В Киеве сорвался флаг с Родины-матери

Коммунальщики убирают флаг Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве работники коммунальных служб убирают флаг Украины, который был прикреплен к монументу "Родина-мать". Флаг сорвал сильный порыв ветра.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Коммунальщики сворачивают старый флаг. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Флаг, лежа на земле. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате непогоды и сильного ветра флаг сорвался с монумента "Родина-мать". В настоящее время коммунальщики устанавливают новый.

Напомним, в Киеве возникли сильные пробки — скорость движения машин у них снизилась до 22 км/ч. Также в Киеве спрогнозировали ухудшение погодных условий.