У Києві зірвався прапор з Батьківщини-матері

Комунальники прибирають прапор. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві працівники комунальних служб прибирають прапор України, який був прикріплений до монумента"Батьківщина-мати". Прапор зірвало сильним поривом вітру.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Внаслідок негоди та сильного вітру прапор зірвався з монумента "Батьківщина-мати". Наразі комунальники встановлюють новий.

Нагадаємо, у Києві виникли сильні затори — швидкість руху машин у них знизилась до 22 км/год. Також у Києві спрогнозували погіршення погодних умов.