У Києві зірвався прапор з Батьківщини-матері

У Києві негода зірвала прапор з Батьківщини-матері — фото, відео
10 грудня 2024 11:59
Комунальники прибирають прапор. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
У Києві працівники комунальних служб прибирають прапор України, який був прикріплений до монумента"Батьківщина-мати". Прапор зірвало сильним поривом вітру.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Читайте також:
Прапор зірвало з "Батьківщини-матері"
Внаслідок негоди та сильного вітру прапор зірвався з монумента "Батьківщина-мати". Наразі комунальники встановлюють новий.
Нагадаємо, у Києві виникли сильні затори — швидкість руху машин у них знизилась до 22 км/год. Також у Києві спрогнозували погіршення погодних умов.
Читайте Новини.LIVE!