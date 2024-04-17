В Киеве нетрезвый водитель устроил ночную "гонку" и совершил ДТП
Во вторник, 16 апреля, в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ночную "гонку" и попал в аварию. Полиция задержала нарушителя.
Об этом заявила пресс-служба патрульной полиции Киева в среду, 16 апреля.
ДТП в Киеве 16 апреля
Ночью в Деснянском районе патрульная полиция заметила двигавшийся с очевидными признаками технической неисправности Ford. Когда инспекторы попытались остановить машину, водитель нажал на газ и пытался скрыться. Во время маневра автомобиль въехал в отбойник. Водитель не получил травмы.
Во время разговора с водителем стало ясно, что он был нетрезв. Он согласился пройти проверку на алкотестере Драгере, который обнаружил у него 1,4 промилле.
Полиция отобрала у водителя права и вынесла ему несколько административных протоколов.
Напомним, что в Киеве водитель на BMW влетел в транспортную остановку. В результате аварии пострадала женщина-военная.
Ранее мы писали, что под Киевом произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.
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