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В Киеве нетрезвый водитель устроил ночную "гонку" и совершил ДТП

17 апреля 2024 18:23
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Бригадир София
редактор
В Киеве нетрезвый водитель устроил ночную "гонку" и совершил ДТП
Полицейские. Иллюстративное фото: патрульная полиция
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Во вторник, 16 апреля, в Киеве водитель в состоянии алкогольного опьянения устроил ночную "гонку" и попал в аварию. Полиция задержала нарушителя.

Об этом заявила пресс-служба патрульной полиции Киева в среду, 16 апреля.

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Ночью в Деснянском районе патрульная полиция заметила двигавшийся с очевидными признаками технической неисправности Ford. Когда инспекторы попытались остановить машину, водитель нажал на газ и пытался скрыться. Во время маневра автомобиль въехал в отбойник. Водитель не получил травмы.

Во время разговора с водителем стало ясно, что он был нетрезв. Он согласился пройти проверку на алкотестере Драгере, который обнаружил у него 1,4 промилле.

Полиция отобрала у водителя права и вынесла ему несколько административных протоколов.

Напомним, что в Киеве водитель на BMW влетел в транспортную остановку. В результате аварии пострадала женщина-военная.

Ранее мы писали, что под Киевом произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей.

ДТП
Киев
полиция
автомобиль
водители
Нацполиция

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