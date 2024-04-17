У Києві нетверезий водій влаштував нічні "перегони" та скоїв ДТП
У вівторок, 16 квітня, у Києві водій у стані алкогольного сп’яніння влаштував нічні "перегони" та потрапив у аварію. Поліція затримала порушника.
Про це заявила пресслужба патрульної поліції Києва у середу, 16 квітня.
ДТП у Києві 16 квітня
Вночі у Деснянському районі патрульна поліція помітила Ford, що рухався з очевидними ознаками технічної несправності. Коли інспектори спробували зупинити машину, водій натиснув на газ і намагався утекти. Під час маневру автомобіль в'їхав у відбійник. Водій не отримав травм.
Під час розмови з водієм стало зрозуміло, що він був нетверезий. Він погодився пройти перевірку на алкотестері Драгер, який виявив у нього 1,4 проміле.
Поліція відібрала у водія права та винесла йому кілька адміністративних протоколів.
Нагадаємо, що у Києві водій на BMW влетів у транспортну зупинку. У результаті аварії постраждала жінка-військова.
Раніше ми писали, що під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.
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