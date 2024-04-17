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У Києві нетверезий водій влаштував нічні "перегони" та скоїв ДТП

17 квітня 2024 18:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві нетверезий водій влаштував нічні "перегони" та скоїв ДТП
Поліцейські. Ілюстративне фото: патрульна поліція
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У вівторок, 16 квітня, у Києві водій у стані алкогольного сп’яніння влаштував нічні "перегони" та потрапив у аварію. Поліція затримала порушника.

Про це заявила пресслужба патрульної поліції Києва у середу, 16 квітня.

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Вночі у Деснянському районі патрульна поліція помітила Ford, що рухався з очевидними ознаками технічної несправності. Коли інспектори спробували зупинити машину, водій натиснув на газ і намагався утекти. Під час маневру автомобіль в'їхав у відбійник. Водій не отримав травм.

Під час розмови з водієм стало зрозуміло, що він був нетверезий. Він погодився пройти перевірку на алкотестері Драгер, який виявив у нього 1,4 проміле.

Поліція відібрала у водія права та винесла йому кілька адміністративних протоколів.

Нагадаємо, що у Києві водій на BMW влетів у транспортну зупинку. У результаті аварії постраждала жінка-військова.

Раніше ми писали, що під Києвом трапилася масштабна ДТП за участю шести автомобілів.

ДТП
Київ
поліція
автомобіль
водії
Нацполіція

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