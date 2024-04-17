У Києві водій на BMW влетів у транспортну зупинку — постраждала жінка-військова

Поліцейські на місці ДТП у Києві. Фото: Національна поліція

На Берестейському проспекті Святошинського району Києва у середу, 17 квітня, трапилася дорожньо-транспортна пригода. Водій легковика BMW влетів у транспортну зупинку, внаслідок чого постраждала одна з військовослужбовиць ЗСУ.

Про це інформує пресслужба ГУНП у місті Києві.

Читайте також:

У Києві трапилося ДТП

Як попередньо встановлено, керманич легковика 1999 року народження, не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого постраждала жінка-військовослужбовиця, 1982 року народження. Лікарі надають їй допомогу, здоров'ю військової нічого не загрожує.

Надання допомоги потерпілій військовослужбовиці. Джерело: Національна поліція

На місці події досі продовжує працювати слідчо-оперативна група з розслідування ДТП та патрульна поліція. Наразі надається правова оцінка кваліфікації події.

Скриншот допису поліції Києва

Нагадаємо, раніше у Києві сталася масштабна ДТП за участі трьох авто, де позашляховик Jeep завалився на бік, а інше авто ледь не влетіло в натовп перехожих.

Також в Оболонському району столиці внаслідок зіткнення маршрутки з електроопорою водія затиснуло між сидінням та панеллю приладів.