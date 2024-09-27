В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

Неизвестны в масках в помещении ТРЦ Sky Moll. Фото: скриншот

В Киеве неизвестные в балаклавах захватили торгово-развлекательный центр Sky Moll. Несколько десятков человек вошли в помещение с плакатами с надписями: "Отдайте Sky Moll государству", "Каждая покупка здесь — вклад в войну".

Об этом пишут столичные паблики в пятницу, 27 сентября.

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Неизвестные захватили ТРЦ Sky Moll

Известно, что несколько десятков человек с плакатами и в балаклавах вошли в помещение торгово-развлекательного центра.

Эти люди ходят с плакатами типа "Отдайте Sky Moll государству" и "Каждая покупка здесь — вклад в войну". Также они заходят в магазины и мешают их сотрудникам работать. На месте события много правоохранителей.

Ранее мы писали, что в киевском торговом центре Gorodok Gallery в среду, 21 августа, начался сильный пожар.

Также в Киеве суд передал в управление Агентства по розыску и менеджменту активов торгово-развлекательный центр Gulliver. Основанием для решения было расследование в отношении владельца ТРЦ.