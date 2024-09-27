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У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

27 вересня 2024 20:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll
Невідомі в масках у приміщенні ТРЦ Sky Moll. Фото: скриншот
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві невідомі особи в балаклавах захопили торгівельно-розважальний центр Sky Moll. Кілька десятків людей увійшли в приміщення з плакатами із написами: "Віддайте Sky Moll державі", "Кожна покупка тут — вклад у війну".

Про це пишуть столичні пабліки у п'ятницю, 27 вересня.

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Наразі відомо, що кілька десятків осіб з плакатами та в балаклавах увійшли до приміщення торговельно-розважального центру. 

Ці люди ходять із плакатами на кшталт "Віддайте "Sky Moll" державі" та "Кожна покупка тут — вклад у війну". Також вони заходять в магазини і заважають їх співробітникам працювати. На місці події багато правоохоронців. 

Раніше ми писали, що у київському торговельному центрі Gorodok Gallery у середу, 21 серпня, почалася сильна пожежа.

Також у Києві суд передав в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів торгово-розважальний центр Gulliver. Підставою для відповідного рішення стало розслідування стосовно власника ТРЦ.

Київ напад поліція протести ТРЦ

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