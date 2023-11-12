В Киеве неизвестные выбросили щенка с шестого этажа — в каком состоянии животное

Щенок, которого выбросили с шестого этажа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

В Киеве неизвестные выбросили щенка с шестого этажа дома. Пса сразу госпитализировали и стабилизировали его состояние, полиция открыла уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными".

Об этом сообщили в аварийно-спасательной службе животных Kyiv Animal Rescue Group.

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В организации рассказали, что на диспетчерский телефон Команды поступило сообщение о том, что с шестого этажа многоквартирного дома был выброшен щенок лабрадора.

"Дежурные спасатели помчались по указанному адресу. На месте было много людей и полиция, однако никто не вызвался отвезти собаку, которой нужно было оказать срочную медицинскую помощь, в ветеринарную клинику. Все эти люди просто стояли и смотрели. Что на самом деле произошло, мы можем только предполагать — у спасателей не было времени что-то там выяснять, ведь каждая минута могла бы оказаться для собачки фатальной. Люди на месте говорили, что владелица была в состоянии сильного алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Щенок, которого выбросили с шестого этажа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Щенок, которого выбросили с шестого этажа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Щенок, которого выбросили с шестого этажа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Щенок, которого выбросили с шестого этажа. Фото: Kyiv Animal Rescue Group 1/4 _ 4

Однако выяснилось, что собачку зовут Рэм и он оказался щенком не лабрадора. Звонившие на линию немного "украсили" историю. К счастью, собачку вовремя госпитализировали и стабилизировали его состояние.

"В режиме реального времени продолжается обследование Рема, питаем надежду, что полученные травмы не слишком серьезны. Полицией открыто уголовное производство по статье "Жестокое обращение с животными", — рассказывают спасатели.

Кроме того, в службе призывали всех небезразличных помочь Рему финансово.

Privat (4731 1856 2109 7846);

Monobank (4441 1144 4587 3266);

Paypal ([email protected]).

Напомним, недавно в одном из парков Киева неадекватный мужчина издевался над своей собакой. Он таскал его на поводке, иногда подбрасывал и бил ногами.