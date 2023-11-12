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У Києві невідомі викинули щеня з шостого поверху — в якому стані тварина

12 листопада 2023 15:52
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві невідомі викинули щеня з шостого поверху — в якому стані тварина
Песик, якого викинули з шостого поверху. Фото: Kyiv Animal Rescue Group
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві невідомі викинули щеня з шостого поверху будинку. Пса одразу госпіталізували та стабілізували його стан, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами". 

Про це повідомили в аварійно-рятувальній службі тварин Kyiv Animal Rescue Group.

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Що відомо про стан пса 

В організації розповіли, що на диспетчерський телефон Команди надійшло повідомлення про те, що з шостого поверху багатоквартирного будинку викинули щеня лабрадора. 

"Чергові рятувальники помчали за вказаною адресою. На місці було багато людей та поліція, проте ніхто не зголосився відвезти собаку, котрій треба було надати  термінову медичну допомогу, до ветеринарної клініки. Всі ці люди просто стояли та дивились. Що насправді сталося, ми можемо лише припускати — у рятувальників не було часу щось там виясняти, адже кожна хвилина могла б виявитися для песика фатальною. Люди на місці казали, що власниця була в стані сильного алкогольного сп'яніння", — йдеться у повідомленні. 

  • Песик, якого викинули з шостого поверху. Фото: Kyiv Animal Rescue Group
  • Песик, якого викинули з шостого поверху. Фото: Kyiv Animal Rescue Group
  • Песик, якого викинули з шостого поверху. Фото: Kyiv Animal Rescue Group
  • Песик, якого викинули з шостого поверху. Фото: Kyiv Animal Rescue Group
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Проте, як з'ясувалося, песика звати Рем і він виявився щеням не лабрадора. Люди, які телефонували на лінію, трішки "прикрасили" історію. На щастя, песика вчасно госпіталізували та стабілізували його стан.

"В режимі реального часу триває обстеження Рема, плекаємо надію, що отримані травми не надто серйозні. Поліцією відкрито кримінальне провадження за статтею "Жорстоке поводження з тваринами", — розповідають рятувальники. 

Окрім того, у службі закликали усіх небайдужих допомогти Рему фінансово.  

  • Privat (4731 1856 2109 7846);
  • Monobank (4441 1144 4587 3266);
  • Paypal  ([email protected]).

Нагадаємо, нещодавно в одному із парків Києва неадекватний чоловік знущався зі свого собаки. Він тягав його на повідку, іноді підкидав й бив ногами. 

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