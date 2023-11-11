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У Київській області постраждала тигриця внаслідок атаки РФ

11 листопада 2023 19:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Київській області постраждала тигриця внаслідок атаки РФ
Тигриця, яка постраждала внаслідок атаки РФ на Київську область 11 листопада. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Внаслідок російської атаки на Київську область постраждала тигриця з Центру порятунку диких тварин. Тигрюля від шоку вдарилася об решітку.

Про це повідомляє Центр порятунку диких тварин.

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"Ранок для Центру був зовсім не добрим. Після ранкових вибухів поруч з нами сильно постраждала Тигрюля. Вона від шоку вдарилась об решітку, впала і досі не може піднятися", — йдеться у повідомленні.

Тигриця отримала протизапальну і знеболюючу терапію. Наразі працівники Центру порятунку диких тварин слідкують за її станом. За попередньою інформацією, тварина травмувала задні кінцівки або хребет. 

"Чекаємо рішення лікарів щодо подальших дій", — йдеться у повідомленні.

Решта тварин Центру не постраждали, однак пережили сильний стрес.

Нагадаємо, цієї ночі ворог атакував Київ та область БпЛА. Зранку продовжив атаку балістичними ракетами. Активно працювали сили ППО. За інформацією Київської ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено п'ять приватних житлових будинків. 

Також ми писали, що російські війська вранці, 11 листопада, запустили по Києву ракету, втім сили ППО успішно збили її. Волонтерка Дана Ярова показала уламки снаряда.

Додамо, очільник Київської ОВА Руслан Кравченко розповів про наслідки російської атаки на область сьогодні, 11 листопада. За його словами, пошкоджено 18 житлових приватних будинків.

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