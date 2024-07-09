В Киеве неизвестные принесли на место обстрела больницы "Охматдет" отравленную воду

В Киеве в больницу "Охматдет принесли ядовитую воду

Неизвестные принесли в больницу "Охматдет" бутылки с отравленной водой. Все, кто контактировал с этой жидкостью, подверглись химическому отравлению.

Об этом вечером в понедельник, 8 июля, сообщила волонтер Екатерина Терехова.

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"Сегодня очень много людей из Киева привезли очень много воды в "Охматдет"... Подошли полицейские. Мы сказали, что оставляем им воду, и продолжили собираться. Уже через минуту полицейские позвали нас и сказали: "А что это у вас за вода ?" Вы сейчас можете видеть мое лицо. Оно красное. У нас всех химическое отравление. Какие-то пи***асы, я просто не могу сказать иначе, отравили бутылку с водой..." — рассказала волонтер.



Терехова подчеркнула, что Вселенная такого не прощает, поэтому тех, кто это сделал, даже если их не удастся разыскать, непременно будет ждать наказание. Также она добавила, что все пострадавшие от отравления, к счастью, живы. Им сделали уколы. Один из полицейских этой жидкостью умылся, другой выпил — после этого его откачивали работники скорой помощи.



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