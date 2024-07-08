У лікарні "Охматдит" уже 16 постраждалих, — Кличко

Будівля "Охматдиту". Фото: Президент Володимир Зеленський у Telegram

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві зросла до 16 осіб, семеро з яких — діти. Також стало відомо про двох загиблих в лікарні, обоє — дорослі, зокрема, одна лікарка.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

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Понад дві сотні людей розбирають завали в лікарні

Жертвами російської ракетної атаки по дитячій лікарні "Охматдит" стало щонайменше двоє людей. Підтверджено загибель двох дорослих, зокрема однієї лікарки.

Наразі відомо про 16 постраждалих. Семеро з них — діти. 15 поранених госпіталізували.

"Це жах і геноцид!" — написав Кличко.

Вже понад двісті людей розбирають завали, під якими можуть перебувати діти та працівники лікарні, куди поцілив ворог. Серед них — більше сотні рятувальників. Допомагають навіть поранені лікарі.

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.