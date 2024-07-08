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Ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" — сотні киян прийшли розбирати завали

8 липня 2024 15:34
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
У лікарні "Охматдит" уже 16 постраждалих, — Кличко
Будівля "Охматдиту". Фото: Президент Володимир Зеленський у Telegram
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Кількість постраждалих унаслідок російського ракетного удару 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві зросла до 16 осіб, семеро з яких — діти. Також стало відомо про двох загиблих в лікарні, обоє — дорослі, зокрема, одна лікарка.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

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Жертвами російської ракетної атаки по дитячій лікарні "Охматдит" стало щонайменше двоє людей. Підтверджено загибель двох дорослих, зокрема однієї лікарки.

Наразі відомо про 16 постраждалих. Семеро з них — діти. 15 поранених госпіталізували.

"Це жах і геноцид!" — написав Кличко.

 

Вже понад двісті людей розбирають завали, під якими можуть перебувати діти та працівники лікарні, куди поцілив ворог. Серед них — більше сотні рятувальників. Допомагають навіть поранені лікарі.

 

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, йде розбір завалів.

Віталій Кличко Київ російські війська діти війна в Україні Охматдит атака поранення ракетний удар лікарня

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