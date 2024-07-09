У Києві невідомі принесли на місце обстрілу лікарні "Охматдит" отруєну воду

У Києві до лікарні "Охматдит принесли отруйну воду

Невідомі принесли до лікарні "Охматдит" пляшки з отруєною водою. Усі, хто контактував із цією рідиною, зазнали хімічного отруєння.

Про це ввечері в понеділок, 8 липня, повідомила волонтерка Катерина Терехова.

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"Сьогодні дуже багато людей із Києва привезли дуже багато води в "Охматдит"... Підійшли поліцейські. Ми сказали, що лишаємо їм воду, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали нас і сказали: "А що це у вас за вода?" Ви зараз можете бачити моє обличчя. Воно червоне. У нас усіх хімічне отруєння. Якісь пі***аси, я просто не можу сказати інакше, отруїли пляшку з водою..." — розповіла волонтерка.



Терехова наголосила, що Всесвіт такого не пробачає, тому на тих, хто це зробив, навіть якщо їх не вдасться розшукати, неодмінно чекатиме покарання. Також вона додала, що всі постраждалі від отруєння, на щастя, живі. Їм зробили уколи. Один із поліцейський цією рідиною вмився, інший її випив — після цього його відкачували працівники швидкої допомоги.



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