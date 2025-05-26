Зеленский назначил новых председателей РГА в Киеве - список

В Киеве новые главы районных администраций — кого назначили
Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении руководителей районных государственных администраций в Киеве. Новых руководителей получили большинство районов столицы.
Об этом сообщил председатель КГГА Тимур Ткаченко в Telegram в понедельник, 26 мая.
Обновление состава руководителей районов Киева
"Есть обновление руководящего состава в большинстве районов Киева. Уже с завтрашнего утра новоназначенные главы начинают работу", — отметил Ткаченко.
Так, руководителями государственных администраций стали:
- Голосеевский район — София Дунаевская;
- Дарницкий район — Александр Ковтунов;
- Деснянский район — Максим Бахматов;
- Днепровский район — Андрей Паладий;
- Подольский район — Владимир Наконечный;
- Святошинский район — Георгий Зантарая;
- Соломенский район — Сергей Мовенко;
- Шевченковский район — Александр Сазанович.
В то же время на своих должностях остаются глава Оболонского района Кирилл Фесик и Печерского района Наталья Кондрашова.
"Ожидания киевлян понятны: конкретные действия, не бумажная активность. Каждый из назначенных руководителей понимает уровень ответственности", — отметил председатель КГВА.
Он отметил, что районы нуждаются в системной, ежедневной работе в тесном контакте с людьми.
Напомним, 25 мая было 11 лет, как Виталий Кличко находится на посту мэра Киева.
Недавно Ткаченко обратился в СБУ для проверки команды Кличко на финансирование материалов, которые дискредитируют ВСУ.
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