Зеленский назначил новых председателей РГА в Киеве - список

Люди возле Святошинской РГА. Иллюстративное фото: Telegraph

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение о назначении руководителей районных государственных администраций в Киеве. Новых руководителей получили большинство районов столицы.

Об этом сообщил председатель КГГА Тимур Ткаченко в Telegram в понедельник, 26 мая.

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Обновление состава руководителей районов Киева

"Есть обновление руководящего состава в большинстве районов Киева. Уже с завтрашнего утра новоназначенные главы начинают работу", — отметил Ткаченко.

Так, руководителями государственных администраций стали:

Голосеевский район — София Дунаевская;

Дарницкий район — Александр Ковтунов;

Деснянский район — Максим Бахматов;

Днепровский район — Андрей Паладий;

Подольский район — Владимир Наконечный;

Святошинский район — Георгий Зантарая;

Соломенский район — Сергей Мовенко;

Шевченковский район — Александр Сазанович.

В то же время на своих должностях остаются глава Оболонского района Кирилл Фесик и Печерского района Наталья Кондрашова.

"Ожидания киевлян понятны: конкретные действия, не бумажная активность. Каждый из назначенных руководителей понимает уровень ответственности", — отметил председатель КГВА.

Он отметил, что районы нуждаются в системной, ежедневной работе в тесном контакте с людьми.

Напомним, 25 мая было 11 лет, как Виталий Кличко находится на посту мэра Киева.

Недавно Ткаченко обратился в СБУ для проверки команды Кличко на финансирование материалов, которые дискредитируют ВСУ.