Кличко 11 років на посаді мера Києва — головні скандали

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко у неділю, 25 травня, перебуває на посаді міського голови 11 років. За цей час в столиці України спалахнула велика кількість скандалів, зокрема, щодо привласнення земель та корупції.

Про це розповіли у матеріалі Новини.LIVE.

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Перемога Кличка на виборах

Віталій Кличко став мером Києва після перемоги на позачергових виборах 25 травня 2014 року після Євромайдану. За нього тоді проголосували 57,4% виборців, що становить понад 765 тисяч людей.

Вже у 2020 році за Кличка проголосували 50,52% виборців, що принесло йому перемогу в першому турі. Таким чином він став мером Києва, який найдовше перебуває на посаді.

Схеми на землі

У лютому 2025 року НАБУ та САП провели операцію "Чисте місто", яка була спрямована на викриття злочинної організації, що діяла в КМР та КМДА. Учасники схеми знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підставних осіб право власності на споруди, які нібито розташовані на цих територіях.

Так вони могли подавати до міської ради заяви про надання права власності на ділянки для обслуговування "споруд", уникаючи відкритих торгів.

У такий спосіб зловмисникам вдалося заволодіти землею комунальної власності. Під час обшуків в учасників схеми було вилучено понад 6,4 мільйонів доларів, 630 тисяч євро та 800 тисяч гривень у банківських скриньках. Також правоохоронці зафіксували пропозицію неправомірної вигоди у розмірі 100 тисяч доларів члену земельної комісії Київради.

Серед підозрюваних:

колишній депутат Київради, якого вважають організатором, Денис Комарницький;

заступник голови КМДА, який курував земельні департаменти Петро Оленич;

голова комісії з питань земельних відносин Київради Михайло Терентьєв;

член земельної комісії Київради Олена Марченко;

заступник директора КП "Київблагоустрій" Олексій Мушта;

заступник директора КП "Спецжитлофонд" Юрій Леонов.

Одним із ключових фігурантів розслідування є голова виконкому партії "УДАР" і давній соратник міського голови Артур Палатний. У розслідуванні Bihus.Info його називають "тіньовим куратором" столичних схем. Припускається, що саме до нього ходили за "погодженням" на деребан землі.

Ремонти мостів у Києві

Правоохоронці розслідують кілька випадків розкрадань коштів на ремонті мостів у Києві. Зокрема, під час реконструкції Дегтярівського шляхопроводу було завищено вартість будівельних матеріалів, що могло призвести до збитків столичного бюджету.

Прокуратура виявила, що через завищення обсягів виконаних робіт під час будівництва Подільсько-Воскресенського мосту відбулося розкрадання понад 36 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Комарницького оголосили в розшук, але згодом з'ясувалося, що він незаконно виїхав з України й перебуває в Австрії. Директор НАБУ Семен Кривонос пояснив, яким чином колишньому депутату вдалося перетнути кордон.

А у квітні заступнику голови КМДА з питань самоврядування Володимиру Прокопіву вручили підозру в організації переправлення ухилянтів за кордон.

Також нещодавно на хабарі 15 тисяч доларів викрили головного інспектора Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Крім того, голова КМВА Тимур Ткаченко звернувся до СБУ стосовно перевірки команди Кличка на предмет фінансування матеріалів, які дискредитують ЗСУ.

Наприкінці квітня у мережі з'явилося відео, як чиновники КМДА випивали на робочому місці та сплять прямо в кабінеті.

А перший заступник Кличка Микола Поворозник в День жалоби за загиблими у Святошинському районі 25 квітня влаштував святкування свого дня народження.