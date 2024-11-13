В Киеве у общежития у студента украли телефон — суд объявил решение

Соломенский районный суд города Киева. Фото: advokat-ua.info

В Киеве в общежитии одного из ВУЗов у студента украли телефон. Злоумышленник был задержан, в суде он признал свою вину и получил год испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Opendatabot.

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Детали дела

В Киеве в общежитии НТУУ "КП им. И. Сикорского" в комнату спавшего студента проник мужчина и украл мобильный телефон марки Xiaomi Redmi 6, который лежал на столе.

Детали дела. Фото: скриншот

"После чего, действуя умышленно, предвидя возможность наступления последствий в виде причинения имущественного ущерба и желая наступления таких последствий, обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, удерживая при себе, тайно похищенное чужое имущество, с места совершения уголовного преступления скрылся, однако в дальнейшем был задержан сотрудниками полиции с похищенным имуществом", — говорится в документе.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину.

Решение суда

Суд признал обвиняемого виновным в краже, соединенной с проникновением в жилище, причинившей значительный ущерб потерпевшему.

Обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, суд признал искреннее раскаяние.

Судья назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок три года и освободил мужчину от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием с определением испытательного срока сроком на один год.

Решение суда. Фото: скриншот

Напомним, в Одессе неизвестные вырыли и похитили полтора десятка кустов роз из цветника. В горсовете прокомментировали кражу.

Также Новини.LIVE писали, что в Киеве у военнослужащего украли телефон, выхватив гаджет из рук и сдали в ломбард.