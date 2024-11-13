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У Києві обікрали студента — як суд покарав зловмисника

13 листопада 2024 08:59
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві в гуртожитку в студента вкрали телефон — суд оголосив рішення
Солом'янський районний суд міста Києва. Фото: advokat-ua.info
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві в гуртожитку одного з вишів в студента вкрали телефон. Зловмисника затримали й в суді він визнав свою провину й отримав рік іспитового строку. 

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Opendatabot.

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Деталі справи

У Києві в гуртожитку НТУУ "КП ім. І. Сікорського" у кімнату студента, що спав, проник чоловік та вкрав мобільний телефон марки Xiaomi Redmi 6, який лежав на столі.

Деталі справи
Деталі справи. Фото: скриншот

"Після чого, діючи умисно, передбачаючи можливість настання наслідків у вигляді спричинення майнових збитків та бажаючи настання таких наслідків, обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, утримуючи при собі, таємно викрадене чуже майно, з місця вчинення кримінального правопорушення зник, однак надалі був затриманий працівниками поліції із викраденим майном", — йдеться в документі. 

У судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину. 

Рішення суду

Суд визнав обвинуваченого винним у крадіжці, поєднаній з проникненням у житло, що завдала значної шкоди потерпілому.

Обставиною, яка пом`якшує покарання обвинуваченого, суд визнав щире каяття.

Суддя призначив обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі на строк три роки та звільнив чоловіка від відбування основного покарання у виді позбавлення волі із випробуванням із визначенням іспитового строку терміном на один рік. 

Рішення суду
Рішення суду. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі невідомі викопали і викрали півтора десятка кущів троянд з квітника. В міськраді прокоментували крадіжку.

Також Новини.LIVE писали, що у Києві у військовослужбовця вкрали телефон, вихопивши гаджет з рук, та здали в ломбард.

суд крадіжка Київ студенти судові рішення

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