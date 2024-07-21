Зиплайн в Киеве — на аттракционе-спуске над Днепром оборвался трос

В Киеве оборвался трос аттракциона-спуска через Днепр
В Киеве оборвался трос на аттракционе-спуске над Днепром. Местные сообщают, что на тросе находился человек, упавший в реку. Официального доказательства нет.
Об этом сообщают местные паблики.
Оборвался трос зиплайна через Днепр
В сети появились видео инцидента, на которых видно, оборван трос аттракциона-спуска над Днепром, пролегающий от Арки Свободы украинского народа до Труханового острова. По словам очевидцев, в момент аварии на тросе находился человек, якобы упавший в реку. Официальных комментариев пока нет.
Очевидцы также сообщают, что трос из Днепра вытащили без человека. На месте событий работают аквалангисты.
Напомним, в Киеве прокуроры начали уголовное производство по факту сноса усадьбы Зеленских, несмотря на ее арест. Проведение любых строительных работ там незаконно.
Ранее мы писали, что в Киеве прошла акция протеста, направленная против мэра Виталия Кличко. Несколько сотен человек выкрикивали лозунги, в частности, называя мэра столицы "мародером".
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