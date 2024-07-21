Зіплайн у Києві — на атракціоні-спуску над Дніпром обірвався трос

Політ на зіплайні через Дніпро. Фото: kyivflyline

У Києві обірвався трос на атракціоні-спуску над Дніпром. Місцеві повідомляють, що на тросі перебувала людина, яка впала в річку. Офіційного підтвердження немає.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

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У мережі з'явилися відео інциденту, на яких видно, обірваний трос атракціону-спуску над Дніпром, який пролягає від Арки Свободи українського народу до Труханового острова. За словами очевидців, у момент аварії на тросі перебувала людина, яка нібито впала в річку. Офіційних коментарів наразі немає.

Очевидці також повідомляють, що трос з Дніпра витягли без людини. На місці подій працюють аквалангісти.

Нагадаємо, у Києві прокурори розпочали кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських, попри її арешт. Проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним.

Раніше ми писали, що у Києві відбулася акція протесту, спрямована проти міського голови Віталія Кличка. Кілька сотень людей вигукували гасла, зокрема називаючи мера столиці "мародером".