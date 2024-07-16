Новые полосы для общественного транспорта на дорогах Киева - что известно

Полоса для общественного транспорта. Фото: КГГА

В Киеве обустроили три новых полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы на еще одной из улиц.

Об этом сообщила пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА в понедельник, 16 июля.

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На дорогах Киева обустроили три новых полосы для общественного транспорта. В частности, обновление состоялось на ул. Академика Заболотного, ул. Ивана Выговского (от ул. Северо-Сырецкой до просп. Правды) и на ул. Евгения Сверстюка.

В КГГА сообщили, что в настоящее время идет обустройство еще одной полосы, на улице Академика Ефремова в Святошинском районе. Работы планируют завершить в среду, 17 июля.

"Новые выделенные полосы позволяют общественному транспорту избегать пробок и ускоряют движение автобусов и троллейбусов. Кроме общественного транспорта, полосой могут беспрепятственно двигаться и велосипедисты", — говорится в сообщении.

КГГА напоминает, что выезд частных автомобилей на полосу для общественного транспорта карается административной ответственностью.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот



Напомним, в Киеве ограничили движение в направлении выезда из города. Речь идет об участке Столичного шоссе.

Ранее мы сообщали, что в Киеве установили 62 шкафа резервного питания, они обеспечивают работу светофоров во время блэкаутов до 24 часов. До конца года установят еще несколько десятков таких систем.