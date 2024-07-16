Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве обустроили новые полосы для общественного транспорта — о каких улицах идет речь arrow

В Киеве обустроили новые полосы для общественного транспорта — о каких улицах идет речь

16 июля 2024 10:43
Валерия Барановская - редактор
Новые полосы для общественного транспорта на дорогах Киева - что известно
Полоса для общественного транспорта. Фото: КГГА
Валерия Барановская - редактор

В Киеве обустроили три новых полосы для общественного транспорта. В настоящее время ведутся работы на еще одной из улиц.

Об этом сообщила пресс-служба департамента транспортной инфраструктуры КГГА в понедельник, 16 июля.

Читайте также:

Новые дорожные полосы в Киеве

На дорогах Киева обустроили три новых полосы для общественного транспорта. В частности, обновление состоялось на ул. Академика Заболотного, ул. Ивана Выговского (от ул. Северо-Сырецкой до просп. Правды) и на ул. Евгения Сверстюка.

В КГГА сообщили, что в настоящее время идет обустройство еще одной полосы, на улице Академика Ефремова в Святошинском районе. Работы планируют завершить в среду, 17 июля.

"Новые выделенные полосы позволяют общественному транспорту избегать пробок и ускоряют движение автобусов и троллейбусов. Кроме общественного транспорта, полосой могут беспрепятственно двигаться и велосипедисты", — говорится в сообщении.

КГГА напоминает, что выезд частных автомобилей на полосу для общественного транспорта карается административной ответственностью.

В Киеве обустроили новые полосы для общественного транспорта — о каких улицах идет речь - фото 1
Сообщение КГГА. Фото: скриншот


Напомним, в Киеве ограничили движение в направлении выезда из города. Речь идет об участке Столичного шоссе.

Ранее мы сообщали, что в Киеве установили 62 шкафа резервного питания, они обеспечивают работу светофоров во время блэкаутов до 24 часов. До конца года установят еще несколько десятков таких систем.

Киев дороги транспорт КГГА Украина общественный транспорт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля