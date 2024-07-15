Обмеження руху на Столичному шосе — що зміниться для водіїв з 15 липня

У Києві обмежили рух транспорту в напрямку на виїзд із міста на 1,5 місяця — карта
У Києві обмежили рух у напрямку на виїзд із міста. Йдеться про ділянку Столичного шосе.
Про це повідомляє "Київавтодор" у понеділок, 15 липня.
Обмеження руху в Києві
"З 15 липня до 31 серпня на ділянці Столичного шосе обмежать рух транспорту в першій та другій смугах руху в напрямку на виїзд із міста", — йдеться у повідомленні.
У "Київавтодорі" зазначили, що зміни пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на ділянці Столичного шосе від річки Либідь до естакади на перетині з просп. Науки.
Комунальна корпорація просить враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, 14 липня на Столичному шосе в Києві сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода. Одним з учасників аварії став керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук, який отримав травму голови.
Також у Києві начальнику будівельної дільниці приватного товариства повідомили про підозру у забрудненні земель на Трухановому острові шкідливими відходами. За даними слідства, зловмисники таким чином намагалися зекономити гроші, виділені на вивезення сміття. Згідно з висновком експертів, розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 129 тис. грн.
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