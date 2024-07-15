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У Києві обмежили рух транспорту в напрямку на виїзд із міста на 1,5 місяця — карта

15 липня 2024 10:15
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Обмеження руху на Столичному шосе — що зміниться для водіїв з 15 липня
Ремонт дороги в Києві. Фото: Новини.LIVE
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві обмежили рух у напрямку на виїзд із міста. Йдеться про ділянку Столичного шосе.

Про це повідомляє "Київавтодор" у понеділок, 15 липня.

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"З 15 липня до 31 серпня на ділянці Столичного шосе обмежать рух транспорту в першій та другій смугах руху в напрямку на виїзд із міста", — йдеться у повідомленні.

У "Київавтодорі" зазначили, що зміни пов’язані з поточним ремонтом асфальтобетонного покриття на ділянці Столичного шосе від річки Либідь до естакади на перетині з просп. Науки.

Карта обмеження руху в Києві з 15 липня по 31 серпня
Карта обмеження руху в Києві. Фото: "Київавтодор"

Комунальна корпорація просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, 14 липня на Столичному шосе в Києві сталася подвійна дорожньо-транспортна пригода. Одним з учасників аварії став керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук, який отримав травму голови.

Також у Києві начальнику будівельної дільниці приватного товариства повідомили про підозру у забрудненні земель на Трухановому острові шкідливими відходами. За даними слідства, зловмисники таким чином намагалися зекономити гроші, виділені на вивезення сміття. Згідно з висновком експертів, розмір шкоди, завданої довкіллю, становить понад 129 тис. грн.

Київ ремонт дороги автомобіль

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