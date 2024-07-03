Відключення світла — світлофори у Києві зможуть працювати до 24 годин

Світлофор у столиці, що працює. Фото: Київ — Велосипедне місто

У Києві встановили 62 шафи резервного живлення, вони забезпечують роботу світлофорів під час блекаутів до 24 годин. До кінця року встановлять ще кілька десятків таких систем.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

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У Центрі організації дорожнього руху розповіли, що у шафах резервного живлення встановлені сучасні акумуляторні батареї LiFePO4, вони забезпечують роботу світлофорів на 24 години під час відключення світла.

Зазначається, що цього року було встановлено 62 такі системи, до кінця року планують встановити ще 78. Шафи резервного живлення встановлять на складних перехрестях та перехрестях з високою інтенсивністю руху.

Загалом у місті вже встановлено 287 шаф резервного живлення. Проте вони мають різну ємність батарей та різний час автономної роботи. Переважно це 2-8 годин роботи.

Наголошується, що першочергового встановлення шаф резервного живлення потребують:

вул. Набережно-Хрещатицька — вул. Верхній та Нижній Вал,

вул. Гетьмана Павла Скоропадського — вул. Володимирська,

вул. Вербицького — вул. Тростянецька,

вул. Іллєнка — вул. Ґарета Джонса,

вул. Бальзака — вул. Рональда Рейгана, Васильківська площа та інші.

Раніше у КМДА повідомляли про намір закупити спеціальні батареї з інверторами. Вони накопичуватимуть електроенергію, коли вона є, і світлофори працюватимуть на батарейках під час вимкнень. Це дозволить не залучати патрульну поліцію для регулювання руху.

Також ми писали, що через масовані атаки на енергетику українцям прогнозують різні сценарії з електропостачанням на наступну зиму. Один з прогнозів — світло в домівках по 2-3 години на добу.