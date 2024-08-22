Участок между Лыбидской и Демеевской заработает в начале осени - какие работы выполнили

Ремонт в метрополитене. Фото: скриншот с видео

В столичном метрополитене идет ремонт перегона между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". В городских властях обещают возобновить движение поездов на участке в начале осени.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram в четверг, 22 августа.

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По словам Кличко, возобновительные работы на перегоне между станциями метро находятся на завершающей стадии.

Сегодня начали засыпать котлован землей, а перед этим вокруг обновленного участка котлован залили специальной цементной смесью и почти демонтировали три уровня его крепежа.

"Вскоре выполнят работы по благоустройству территории на месте стройплощадки. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", — заверил мэр города.

Также специалисты уже завершили работы по строительству нового участка тоннеля длиной 27 метров и усилили прилегающие к нему участки с обеих сторон. Сейчас завершается укладка нового рельсового полотна и восстановление необходимых кабельных сетей и монтаж контактной рельсы.

"Перед полноценным возобновлением движения, осуществят пробные пуски поездов, а также тщательную проверку всех систем безопасности движения. Делаем все, чтобы возобновить движение поездов на участке в начале осени", — добавил Кличко.