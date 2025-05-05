В Киеве частично ограничат движение транспорта через один из мостов — детали

Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с 9 мая частично ограничат движение транспорта на мосту через реку Десенка. Это продлится до конца 2025 года. В случае изменений или заблаговременного восстановления движения сообщат дополнительно.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевавтодормоста" в понедельник, 5 мая.

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Ограничение движения транспорта на мосту через реку Десенка

"Движение транспорта будет ограничено второй, третьей и четвертой полосами в направлении станции метро "Почайная". Проезд организуют двумя обособленными полосами по противоположной стороне моста в направлении жилого массива Троещина", — говорится в сообщении.

Мост через Десенку. Фото: kyivcity.gov.ua

Движение общественного транспорта с левого на правый берег будет осуществляться по крайней правой полосе, предназначенной для маршрутных средств.

В этот период работники коммунального предприятия будут проводить противоаварийный ремонт автомобильного моста через пролив Десенка на отрезке около 800 метров в сторону станции метро "Почайная".

Известно, что дорожники выполнят:

частичное восстановление несущих конструкций моста;

замену балок пролетных строений;

ремонт опор и железобетонной плиты проезжей части;

обустройство нового гидроизоляционного слоя и асфальтобетонного покрытия.

Мост через реку Десенку был построен в 1974 году, а последний капремонт проводили в 2005 году.

"Для безопасной эксплуатации специалисты коммунального предприятия регулярно выполняют необходимые ремонтные работы. В частности, в 2022-2024 годах отремонтировали всю проезжую часть в направлении правого на левый берег и частично — в противоположном направлении", — говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрута.

Напомним, в Киеве объявлен тендер на проведение противоаварийного ремонта пешеходного моста между Надднепрянским шоссе и проспектом Науки. Ожидаемая стоимость проекта составляет 40,72 млн грн.

Ранее нардеп Алексей Кучеренко заявил, что со строительства Подольского моста в Киеве разворовали в разы больше, чем известные 153 млн грн, а после 2014 года власти так и не провели аудит проекта.