В Киеве ограничили движение авто по эстакадному съезду с Днепровского спуска на Набережное шоссе

Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве ограничили движение по эстакадному съезду с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр". Причиной является ремонт дорожного покрытия.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".

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Ограничение движения по эстакадному съезду с Днепровского спуска

Известно, что ограничения движения будут действовать с 13 января по 17 марта с 08:00 до 17:00.

Ограничение движения по эстакадному съезду с Днепровского спуска на Набережное шоссе. Фото: kyivcity.gov.ua

"Ограничения движения будут вводить первой полосой — на съезде (по направлению движения транспорта с Днепровского спуска на Набережное шоссе)", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве землю Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко передали под жилую застройку.

Также в Киеве директору детско-юношеской спортивной школы объявили подозрение. Из-за его действий заведение переплатило 1,2 миллиона гривен.