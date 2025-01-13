В Киеве ограничили движение авто по эстакадному съезду с Днепровского спуска на Набережное шоссе

В Киеве ограничили движение по съезду с Днепровского спуска
В Киеве ограничили движение по эстакадному съезду с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр". Причиной является ремонт дорожного покрытия.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора".
Ограничение движения по эстакадному съезду с Днепровского спуска
Известно, что ограничения движения будут действовать с 13 января по 17 марта с 08:00 до 17:00.
"Ограничения движения будут вводить первой полосой — на съезде (по направлению движения транспорта с Днепровского спуска на Набережное шоссе)", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве землю Национального ботанического сада имени Н.Н. Гришко передали под жилую застройку.
Также в Киеве директору детско-юношеской спортивной школы объявили подозрение. Из-за его действий заведение переплатило 1,2 миллиона гривен.
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