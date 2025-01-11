Земля Національного ботанічного саду у Києві передана під забудову

Ботанічний сад Гришка у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві землю Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка передали під забудову житла. Відомо, що Державна аудиторська служба виявила порушення у фінансових операціях.

Про це повідомила пресслужба Державної аудиторської служби України.

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Попри законодавчі обмеження, земельна ділянка ботанічного саду стала частиною інвестиційної угоди, в якій планується будівництво житлових і нежитлових об’єктів.

У ДАСУ зазначили, що шість років забудовник не міг реалізувати угоду саме через особливий режим охорони території. Однак згодом установа отримала від інвестора готівку та послуги на 2,6 млн грн.

"Варто зазначити, що Національний ботанічний сад ім. М.М.Гришка входить до природно-заповідного фонду України, є об’єктом комплексної охорони і належить до земель природного та історико-культурного призначення, які охороняються як національне надбання держави", — йдеться у повідомленні.

Згідно з Законом України "Про природно-заповідний фонд України" (ст. 16), забороняється будь-яка господарська та інша діяльність, яка суперечить цільовому призначенню заповідника, зокрема, будівництво споруд, не пов'язаних з його основною функцією.

Національний ботанічний сад ім. Гришка відзначається великою різноманітністю колекцій живих рослин, значними розмірами території та високим рівнем наукових досліджень, що дозволяє йому займати одне з провідних місць серед найбільших ботанічних садів Європи. Відомо, що до його складу входять вісім наукових відділів. Унікальний колекційний фонд Національного ботанічного саду складається з понад 11 180 одиниць, що належать до 220 родин та 1 347 родів.

Нагадаємо, у Києві директору дитячо-юнацької спортивної школи повідомили про підозру. За його дій заклад переплатив 1,2 мільйона гривень.

Також Святошинський районний суд Києва наклав арешт на землю у Бабинецькому окрузі, яку місто придбало для будівництва кладовища.