У Києві обмежили рух авто естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

У Києві обмежили рух естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу
У Києві обмежили рух естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро". Причиною є ремонт дорожнього покриття.
Про це повідомила пресслужба "Київавтодору".
Обмеження руху естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу
Відомо, що обмеження руху діятимуть з 13 січня по 17 березня 08:00 до 17:00.
"Обмеження руху будуть вводити першою смугою — на з’їзді (за напрямом руху транспорту з Дніпровського узвозу на Набережне шосе)", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві землю Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка передали під житлову забудову.
Також у Києві директору дитячо-юнацької спортивної школи оголосили підозру. Через його дії заклад переплатив 1,2 мільйона гривень.
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