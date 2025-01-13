У Києві обмежили рух авто естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу на Набережне шосе

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві обмежили рух естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро". Причиною є ремонт дорожнього покриття.

Про це повідомила пресслужба "Київавтодору".

Читайте також:

Обмеження руху естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу

Відомо, що обмеження руху діятимуть з 13 січня по 17 березня 08:00 до 17:00.

Обмеження руху естакадним з’їздом з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Фото: kyivcity.gov.ua

"Обмеження руху будуть вводити першою смугою — на з’їзді (за напрямом руху транспорту з Дніпровського узвозу на Набережне шосе)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві землю Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка передали під житлову забудову.

Також у Києві директору дитячо-юнацької спортивної школи оголосили підозру. Через його дії заклад переплатив 1,2 мільйона гривень.