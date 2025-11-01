В Киеве с 1 ноября снизили скорость движения на нескольких улицах

В Киеве ограничили скорость движения — на каких улицах
В Киеве с 1 ноября ограничили скорость движения для водителей. Их призвали быть внимательными, соблюдать ограничения и не нарушать правила дорожного движения.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.
Ограничение скорости движения в Киеве
"Специалисты ЦОДД завершили работы по обновлению дорожных знаков, информирующих об изменении разрешенной скорости движения", — говорится в сообщении.
Ограничение скорости до 50 км/ч возвращается на нескольких улицах:
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);
- ул. Набережно-Рыбальская (в направлении от ул. Электриков до Гаванского моста).
