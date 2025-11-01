В Киеве с 1 ноября снизили скорость движения на нескольких улицах

Пробки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве с 1 ноября ограничили скорость движения для водителей. Их призвали быть внимательными, соблюдать ограничения и не нарушать правила дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Ограничение скорости движения в Киеве

"Специалисты ЦОДД завершили работы по обновлению дорожных знаков, информирующих об изменении разрешенной скорости движения", — говорится в сообщении.

Ограничение скорости до 50 км/ч возвращается на нескольких улицах:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (в направлении от ул. Электриков до Гаванского моста).

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, источники в Киевской городской военной администрации сообщили для Новини.LIVE, что в столице могут разрешить работу такси во время комендантского часа.

А нардеп Владимир Крейденко объяснил, почему до сих пор не разрешили движение метро в Киеве во время воздушной тревоги.