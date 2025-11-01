У Києві з 1 листопада зменшили швидкість руху на кількох вулицях

У Києві обмежили швидкість руху для водіїв — на яких вулицях
У Києві з 1 листопада обмежили швидкість руху для водіїв. Їх закликали бути уважними, дотримуватися обмежень і не порушувати правил дорожнього руху.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.
Обмеження швидкості руху в Києві
"Фахівці ЦОДРу завершили роботи з оновлення дорожніх знаків, що інформують про зміну дозволеної швидкості руху", — йдеться у повідомленні.
Обмеження швидкості до 50 км/год повертається на декількох вулицях:
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
- просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку від вул. Електриків до Гаванського мосту).
Нагадаємо, джерела в Київській міській військовій адміністрації повідомили для Новини.LIVE, що у столиці можуть дозволити роботу таксі під час комендантської години.
А нардеп Володимир Крейденко пояснив, чому досі не дозволили рух метро в Києві під час повітряної тривоги.
Читайте Новини.LIVE!