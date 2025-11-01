У Києві з 1 листопада зменшили швидкість руху на кількох вулицях

Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 1 листопада обмежили швидкість руху для водіїв. Їх закликали бути уважними, дотримуватися обмежень і не порушувати правил дорожнього руху.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Обмеження швидкості руху в Києві

"Фахівці ЦОДРу завершили роботи з оновлення дорожніх знаків, що інформують про зміну дозволеної швидкості руху", — йдеться у повідомленні.

Обмеження швидкості до 50 км/год повертається на декількох вулицях:

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (в напрямку від вул. Електриків до Гаванського мосту).

Допис КМДА. Фото: скриншот

