Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ У Києві обмежили швидкість руху для водіїв — на яких вулицях

У Києві обмежили швидкість руху для водіїв — на яких вулицях

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 12:45
Оновлено: 12:45
У Києві з 1 листопада зменшили швидкість руху на кількох вулицях
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві з 1 листопада обмежили швидкість руху для водіїв. Їх закликали бути уважними, дотримуватися обмежень і не порушувати правил дорожнього руху.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обмеження швидкості руху в Києві

"Фахівці ЦОДРу завершили роботи з оновлення дорожніх знаків, що інформують про зміну дозволеної швидкості руху", — йдеться у повідомленні.

Обмеження швидкості до 50 км/год повертається на декількох вулицях:

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від вул. Йорданської до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (в напрямку від вул. Електриків до Гаванського мосту).
null
Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, джерела в Київській міській військовій адміністрації повідомили для Новини.LIVE, що у столиці можуть дозволити роботу таксі під час комендантської години.

А нардеп Володимир Крейденко пояснив, чому досі не дозволили рух метро в Києві під час повітряної тривоги.

Київ дорожні знаки КМДА автомобіль водії обмеження
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації