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Главная Киев В Киеве обстрелы повредили три отделения Новой почты

В Киеве обстрелы повредили три отделения Новой почты

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 11:44
Атака на Киев 4 июля - повреждены несколько отделений Новой почты
Тушение пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Киевской области

В ночь на 4 июля в результате массированной комбинированной атаки на Киев и область пострадали несколько отделений и сортировочное депо компании "Новая почта". Часть грузов перенаправят в уцелевшие соседние отделения.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Какие отделения "Новой почты" оказались под ударом

Наибольшие повреждения получило отделение №223. К счастью, на момент удара оно было закрыто, поэтому ни работники, ни клиенты не пострадали. Сейчас на месте работают полиция и ГСЧС.

Київ обстріли
Повреждения отделения №223. Фото: Новая почта

Также повреждено отделение №114, однако оно продолжает работать. Отделение №226 функционирует в ограниченном режиме — только на выдачу, въезд автомобилями на территорию временно невозможен. Весь груз, который был в пути в это отделение, перенаправят в №359.

Сортировочное депо компании подверглось попаданию по прилегающей территории. В результате этого сгорели два автомобиля, однако работники и грузы не пострадали. Работа объекта уже восстановлена.

Все посылки из поврежденного отделения №223 уцелели, они, а также новые отправления, которые должны были поступить туда, будут переадресованы в отделение №122. Компания уже начала связываться с клиентами и предоставлять им необходимую информацию об изменениях.

Напомним, в Киеве до сих пор продолжаются работы по ликвидации последствий атаки РФ по столице.

Россия запустила на Киев более 500 единиц средств воздушных атак.

Добавим, что компания "Новая Почта" не впервые сталкивается с разрушением своих отделений в результате атак. Так в начале мая было полностью уничтожено депо и отделение в Изюме, а в конце месяца "Шахед" сжег дотла отделение и депо в Измаиле.

Киев Новая почта обстрелы почта посылки Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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