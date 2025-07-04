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Головна Київ У Києві після атаки працює понад 530 рятувальників

У Києві після атаки працює понад 530 рятувальників

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 11:05
ДСНС задіяла інженерів, кінологів і роботів після удару Росії 4 липня
Пожежники прибули на місце атаки. Фото: ДСНС України

Протягом кількох годин 4 липня Росія атакувала Київ сотнями іранськими дронами Shahed та ракетами різних типів, що спричинило масштабні руйнування й численні пожежі в п’яти районах міста. Наразі найбільш серйозні наслідки фіксуються у двох районах, де рятувальні служби продовжують інтенсивну роботу. Пошкодження зафіксовано як на об’єктах цивільної інфраструктури, так і в житлових будинках.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомила начальниця управління комунікації ДСНС України Світлана Водолага.

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Рятувальники продовжують працювати в Києві 

Світлана Водолага розповіла, що в одному з житлових будинків, який, імовірно, постраждав від удару Shahed, зруйновано міжповерхове перекриття між другим і третім поверхами.

Рятувальники проводять демонтаж конструкцій, аби забезпечити мешканцям безпечний доступ до квартир, можливість забрати речі або зачинити помешкання, якщо воно придатне до тимчасового перебування.

До ліквідації наслідків атаки залучено 152 одиниці основної та спеціальної техніки, понад 530 рятувальників, а також інженерна й кінологічна служби. На місцях працюють психологи, у деяких зонах застосовується роботизована техніка.

За попередніми даними, жертв серед населення немає, хоча кількість постраждалих перевищує 20 осіб. Ця цифра може змінюватися, оскільки люди звертаються до медичних закладів самостійно. Найбільше постраждалих зафіксовано саме у двох районах, де нині тривають рятувальні роботи.

Нагадаємо, екологи зафіксували погіршення якості повітря в Києві внаслідок масованих атак РФ.

На масовані атаки Росії відреагував президент Володимир Зеленський.

Київ ДСНС Київська область обстріли ракети дрони
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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