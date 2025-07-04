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Головна Київ У Києві обстріли пошкодили три відділення Нової пошти

У Києві обстріли пошкодили три відділення Нової пошти

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 11:44
Атака на Київ 4 липня — пошкоджено кілька відділень Нової пошти
Гасіння пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС Київщини

У ніч проти 4 липня внаслідок масованої комбінованої атаки на Київ та область постраждали кілька відділень та сортувальне депо компанії "Нова пошта". Частину вантажів перенаправлять у вцілілі сусідні відділення.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Найбільших ушкоджень зазнало відділення №223. На щастя, на момент удару воно було зачинене, тому ані працівники, ані клієнти не постраждали. Наразі на місці працюють поліція та ДСНС.

Київ обстріли
Пошкодження відділення №223. Фото: Нова пошта

Також пошкоджено відділення №114, однак воно продовжує працювати. Відділення №226 функціонує в обмеженому режимі — лише на видачу, в’їзд автомобілями на територію тимчасово неможливий. Весь вантаж, що був у дорозі до цього відділення, перенаправлять до №359.

Сортувальне депо компанії зазнало влучання по прилеглій території. Унаслідок цього згоріли два автомобілі, проте працівники та вантажі не постраждали. Роботу об’єкта вже відновлено.

Усі посилки з пошкодженого відділення №223 вціліли. Їх, а також нові відправлення, що мали надійти туди, буде переадресовано до відділення №122. Компанія вже почала зв’язуватися з клієнтами й надавати їм необхідну інформацію щодо змін.

Нагадаємо, у Києві досі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки РФ по столиці.

Росія запустила на Київ понад 500 одиниць засобів повітряних атак.

Додамо, що компанія "Нова Пошта" не вперше стикається з руйнуванням своїх відділень внаслідок атак. Так на початку травня було повністю знищене депо та відділення в Ізюмі, а наприкінці місяця "Шахед" спалив до тла відділення та депо в Ізмаїлі.

Київ Нова пошта обстріли пошта посилки Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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