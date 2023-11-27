В Киеве объявили оранжевый уровень опасности из-за непогоды
В Киеве из-за сильной вьюги и снегопады объявили II (оранжевый) уровень опасности. В столице сильный ветер 22 м/с и снежные заносы, а на дорогах гололедица.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.
Какая ситуация в Киеве
В КМВА рассказали, что по состоянию на утро 27 ноября Киев до сих пор находится в сложных погодных условиях, ведь в городе идет сильный снегопад, сильный ветер 22 м/с, снежные заносы, а на дорогах гололедица. В столице объявлен II уровень опасности (оранжевый).
В то же время, такие опасные погодные условия не привели к чрезвычайным ситуациям, ситуация полностью контролируемая. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме и обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности населения. В частности:
- отключений электроэнергии не было;
- потребление электроэнергии доказано без ограничений;
- аварий на газовых сетях не было;
- пассажирский транспорт работает по штатному графику;
- пункты обогрева уже подготовлены.
"Общеобразовательные учебные заведения работают в смешанном режиме — офлайн и онлайн. Отправлять ли ребенка в школу, решают родители", — говорится в сообщении.
Однако движение транспорта затруднено. Идет ликвидация последствий непогоды. Для этого задействовано около 500 единиц специальной техники и около 4 500 сотрудников.
Водители призывают не выезжать в город без необходимости, не парковать авто на тротуарах на обочинах, чтобы не мешать спецтехнике.
Напомним, сегодня в Киеве из-за непогоды запретили въезд грузовиков в город. Это поможет уменьшить возникновение пробок и обеспечить движение снегоуборочной техники.
Также мы писали, что из-за непогоды перевозчики начали отменять автобусные рейсы из Киева в Одессу. Стоит отметить, что в Одесском регионе сейчас очень сложные погодные условия, из-за чего трасса Киев — Одесса полностью перекрыта.
Кроме того, глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал, как спасатели противостоят вьюге в области. По его словам, местами приходится использовать БТРы.
Добавим, что Николаевская область тоже борется со стихией. Глава ОВА Виталий Ким рассказал, как происходит ликвидация последствий бури.
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