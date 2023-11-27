У Києві оголосили помаранчевий рівень небезпеки через негоду

Комунальники прибирають снігові замети у Києві. Фото: t.me/VA_Kyiv

У Києві через сильну хуртовину та снігопади оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки. У столиці сильний вітер 22 м/с та снігові замети, а на дорогах ожеледиця.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Читайте також:

Яка ситуація в Києві

У КМВА розповіли, що станом на ранок 27 листопада Київ досі перебуває у складних погодніх умовах, адже в місті триває сильний снігопад, сильний вітер 22 м/с, снігові замети, а на дорогах ожеледиця. В столиці оголошений II рівень небезпеки (помаранчевий).

Водночас такі небезпечні погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація цілком контрольована. Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. Зокрема:

відключень електроенергії не було;

споживання електроенергії доведено без обмежень;

аварій на газових мережах не було;

пасажирський транспорт працює за штатним графіком;

пункти обігріву вже підготовлені.

"Загальноосвітні навчальні заклади працюють у змішаному режимі — офлайн та онлайн. Чи відправляти дитину в школу — вирішують батьки", — йдеться у повідомленні.

Проте рух транспорту ускладнений. Триває ліквідація наслідків негоди. Для цього задіяно майже 500 одиниць спеціальної техніки та майже 4 500 співробітників.

Водії закликають не виїжджати в місто без нагальної потреби, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці.

Нагадаємо, сьогодні у Києві через негоду заборонили в'їзд вантажівок у місто. Це допоможе зменшити виникнення заторів і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Також ми писали, що через негоду перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси. Варто зазначити, що в Одеському регіоні зараз надзвичайно складні погодні умови, через що траса Київ — Одеса повністю перекрита.

Окрім того, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.

Додамо, що Миколаївська область теж бореться зі стихією. Очільник ОВА Віталій Кім розповів, як відбувається ліквідація наслідків бурі.