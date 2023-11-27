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У Києві оголосили помаранчевий рівень небезпеки через негоду

27 листопада 2023 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві оголосили помаранчевий рівень небезпеки через негоду
Комунальники прибирають снігові замети у Києві. Фото: t.me/VA_Kyiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві через сильну хуртовину та снігопади оголосили II (помаранчевий) рівень небезпеки. У столиці сильний вітер 22 м/с та снігові замети, а на дорогах ожеледиця. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко

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У КМВА розповіли, що станом на ранок 27 листопада Київ досі перебуває у складних погодніх умовах, адже в місті триває сильний снігопад, сильний вітер 22 м/с, снігові замети, а на дорогах ожеледиця. В столиці оголошений II рівень небезпеки (помаранчевий). 

Водночас такі небезпечні погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій, ситуація цілком контрольована.  Система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі і в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення. Зокрема:

  • відключень електроенергії не було;
  • споживання електроенергії доведено без обмежень;
  • аварій на газових мережах не було;
  • пасажирський транспорт працює за штатним графіком; 
  • пункти обігріву вже підготовлені. 

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Проте рух транспорту ускладнений. Триває ліквідація наслідків негоди. Для цього задіяно майже 500 одиниць спеціальної техніки та майже 4 500 співробітників.

Водії закликають не виїжджати в місто без нагальної потреби, не паркувати авто на тротуарах на узбіччях, аби не заважати спецтехніці. 

Нагадаємо, сьогодні у Києві через негоду заборонили в'їзд вантажівок у місто. Це допоможе зменшити виникнення заторів і забезпечити рух снігоприбиральної техніки. 

Також ми писали, що через негоду перевізники почали скасовувати автобусні рейси з Києва до Одеси. Варто зазначити, що в Одеському регіоні зараз надзвичайно складні погодні умови, через що траса Київ — Одеса повністю перекрита.

Окрім того, очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, як рятувальники протистоять хуртовині в області. За його словами, місцями доводиться використовувати БТРи.

Додамо, що Миколаївська область теж бореться зі стихією. Очільник ОВА Віталій Кім розповів, як відбувається ліквідація наслідків бурі.

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