Воздушная тревога в Киеве 9 ноября

Дрон россиян в небе над городом. Иллюстративное фото: из открытых источников

Воздушную тревогу объявили в Киеве прямо сейчас, в ночь на 9 ноября. Ее причиной стали вражеские дроны, которые летят на столицу.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 01:10. Перед этим военные предупредили, что вражеский "шахед" на востоке Киевской области идет курсом на Киев.

Уже в 01:13 в Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили, что для столицы существует угроза применения дронов.

"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:15 карта воздушных тревог выглядит так.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в ночь с 8 против 9 ноября в Одессе раздавались взрывы. Город атаковали дроны россиян.

Также мы сообзали, что 8 ноября в Киеве в результате утренней атаки России ракетами пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии.