Воздушная тревога в Киеве 9 ноября

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов
Воздушную тревогу объявили в Киеве прямо сейчас, в ночь на 9 ноября. Ее причиной стали вражеские дроны, которые летят на столицу.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Тревога в Киеве 9 ноября
Сигнал воздушной тревоги в столице раздался в 01:10. Перед этим военные предупредили, что вражеский "шахед" на востоке Киевской области идет курсом на Киев.
Уже в 01:13 в Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили, что для столицы существует угроза применения дронов.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", — написал Сергей Попко, начальник КГВА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 01:15 карта воздушных тревог выглядит так.
Напомним, что в ночь с 8 против 9 ноября в Одессе раздавались взрывы. Город атаковали дроны россиян.
Также мы сообзали, что 8 ноября в Киеве в результате утренней атаки России ракетами пострадали четыре человека. Их госпитализировали в больницу, один человек находится в тяжелом состоянии.
Читайте Новини.LIVE!