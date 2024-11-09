Повітряна тривога у Києві 9 листопада

Дрон росіян у небі над містом. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Повітряну тривогу оголосили у Києві прямо зараз, в ніч проти 9 листопада. Її причиною стали ворожі дрони, які летять на столицю.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

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Тривога у Києві 9 листопада

Сигнал повітряної тривоги у столиці пролунав о 01:10. Перед цим військові попередили, що ворожий "шахед" на сході Київської області рухається курсом на Київ.

Вже о 01:13 у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили, що для столиці існує загроза застосування дронів.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", — написав Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:15 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в ніч з 8 проти 9 листопада в Одесі лунали вибухи. Місто атакували російські дрони.

Також ми повідомляли, що 8 листопада у Києві внаслідок ранкової атаки Росії ракетами постраждало чотири людини. Їх госпіталізували до лікарні, одна людина перебуває у важкому стані.