В Киеве объявили тендер на замену уличного освещения — детали

Уличное освещение. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Подольском районе Киева коммунальное предприятие "Киевгорсвет" намерено заменить ртутные и натриевые уличные фонари на светодиодные. Планируется провести эти работы на проспекте Свободы более чем за 11 миллионов гривен.

Об этом стало известно из тендера, опубликованного на сайте публичных закупок Zakúpivli.pro.

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Столичное коммунальное предприятие "Киевгорсвет" планирует завершить капитальный ремонт сетей наружного освещения в Подольском районе Киева до 30 ноября этого года.

На смену уличного освещения из бюджета Киева выделят 11 243 470 гривен. Аукцион по выбору подрядчика состоится 25 июля этого года.

По данным тендера, подрядчик должен демонтировать 234 старых фонарей и вывезти строительный мусор. После этого он должен установить 240 новых светильников и также монтаж кронштейнов, проводов и кабелей.

Страница тендера. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Украине ужесточили контроль в сфере государственных закупок. В электронной системе Prozorro ввели несколько новых индикаторов рисков, автоматически обнаруживающих возможные нарушения.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.