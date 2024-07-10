Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве объявили тендер на 11 млн для замены уличного освещения arrow

В Киеве объявили тендер на 11 млн для замены уличного освещения

10 июля 2024 19:39
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Киеве объявили тендер на замену уличного освещения — детали
Уличное освещение. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Подольском районе Киева коммунальное предприятие "Киевгорсвет" намерено заменить ртутные и натриевые уличные фонари на светодиодные. Планируется провести эти работы на проспекте Свободы более чем за 11 миллионов гривен.

Об этом стало известно из тендера, опубликованного на сайте публичных закупок Zakúpivli.pro.

Читайте также:

Замена уличного освещения в Киеве

Столичное коммунальное предприятие "Киевгорсвет" планирует завершить капитальный ремонт сетей наружного освещения в Подольском районе Киева до 30 ноября этого года.

На смену уличного освещения из бюджета Киева выделят 11 243 470 гривен. Аукцион по выбору подрядчика состоится 25 июля этого года.

По данным тендера, подрядчик должен демонтировать 234 старых фонарей и вывезти строительный мусор. После этого он должен установить 240 новых светильников и также монтаж кронштейнов, проводов и кабелей.

Страница тендера. Фото: скриншот
Страница тендера. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Украине ужесточили контроль в сфере государственных закупок. В электронной системе Prozorro ввели несколько новых индикаторов рисков, автоматически обнаруживающих возможные нарушения.

Напомним, Киевская городская государственная администрация планирует начать ремонт и модернизацию моста Метро, объединяющего левый и правый берега Днепра. На запланированные работы мэрия столицы предлагает потратить 2 миллиарда гривен.

Киев тендер Украина уличное освещение свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь