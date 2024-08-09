Озеро Синее в Киеве расчистят за 96 млн гривен

Синее озеро на Виноградаре. Фото: Михаил Сторожук, Facebook

КП "Плесо" объявило тендер на сумму почти 96 миллионов гривен для расчистки озера Синее в Киеве. Основные работы включают восстановление экосистемы водоема и улучшение его экологического состояния.

Тендер разместили на платформе Prozzoro в пятницу, 9 августа.

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В Киеве хотят расчистить озеро Синее, расположенное в Подольском районе. КП "Плесо" в пятницу, 9 августа, объявило тендер на поиск компании, которая займется расчисткой и благоустройством водоема. На платформе Prozzoro отмечено, что ожидаемая сумма работ составляет около 96 миллионов гривен.

Тендер на расчистку озера Синее. Фото: скриншот

Генеральный директор КП "Плесо" Вячеслав Савицкий рассказал, что после выбора победителя и подписания договора начнутся работы по ревитализации озера Синее. По его словам, основное внимание будет уделено возобновлению экосистемы водоема.

В предприятии подчеркнули, что первоочередной задачей является очищение озера для его сохранения. Другие работы, в частности, благоустройство прилегающей территории, будут выполнены при улучшении экономической ситуации в городе.

В планах расчистить озеро для доступа к грунтовым источникам, ожидается, что это будет способствовать дополнительному наполнению водоема и улучшению его экологического состояния. Также предусмотрена очистка соединительного пролива и соединение озера в кольцо для выравнивания уровня воды и предотвращения застоя.

"Напомним, предыдущие попытки определения подрядчика из-за проводимых пять раз процедуры открытых торгов не дали результата по разным причинам. В частности, это произошло из-за несоответствия поданных документов и превышения бюджетных лимитов предложениям участников" , — пояснили в коммунальном предприятии.

Работы планируется провести до 31 декабря 2025 года. Тендерные предложения от потенциальных участников будут принимать до 24 августа, а аукцион планируется провести 26 августа 2024 года.